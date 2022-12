Einsturzgefahr Ärger um gesperrte Elsterbrücke am Bahnhof Barthmühle

Autos und Fußgänger müssen in Barthmühle, einem Ortsteil von Pöhl im Vogtland, derzeit Umwege in Kauf nehmen. Der Grund: Die Elsterbrücke wurde wegen Einsturzgefahr gesperrt. Auch wenn der Landkreis nach einer schnellen Lösung sucht - sie ist noch nicht in Sicht.