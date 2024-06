Bisher seien auch Verbände wie die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention nicht in die Arbeit an diesem Gesetz eingebunden, ist deren Vorsitzende Ute Lewitzka enttäuscht. "Es ist relativ unwahrscheinlich, dass dieses Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann. Deshalb muss dieses Thema auch über die nächste Wahl hinweg verankert bleiben."

In Reichenbach wird Axel Gürtler nicht vergessen. Sein Vater und seine Schwester haben für ihn und andere Menschen, die ihr Leben selbst beendeten, mitten in der Stadt einen Baum gepflanzt. Um an sie zu erinnern. Und um das Schweigen zu brechen, in dem die in ihrer Seele Leidenden noch einsamer werden.