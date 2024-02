Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Tabuthema Suizidprävention "U25" in Dresden auf der Kippe

Hauptinhalt

24. Februar 2024, 13:00 Uhr

Jedes Jahr sterben mehr Menschen durch Selbsttötung als durch Verkehrsunfälle, Mord, Totschlag und illegale Drogen zusammen. 2022 gab es mehr als 10.000 Fälle in Deutschland. In Sachsen ist die Suizidrate bundesweit am höchsten. Das Online-Hilfsprojekt "U25" in Dresden unterstützt seit einigen Jahren suizidgefährdete Jugendliche. Doch nun steht es vor einer ungewissen Zukunft.