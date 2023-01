Vergangenen Dienstag wurde der für letztes Wochenende geplante Weltcup in Klingenthal zunächst abgesagt. Grund waren zu hohe Temperaturen und zu viel Regen. Nachdem in Chaux-Neuve in Frankreich ebenfalls zu wenig Schnee lag, positionierte sich wieder Klingenthal als Ersatz. Am Dienstag dieser Woche bestätigte der Weltverband FIS, dass die sächsische Kleinstadt die Nordischen Kombination ausrichten wird.