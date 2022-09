Die Helferinnen und Helfer, die am Sonnabend zum Schlammschippen ins Freibad gekommen sind, haben alle ein Ziel: das Freibad soll so schnell wie möglich wieder öffnen können. "Das gehört einfach zu Gersdorf, zu unserem Leben", sagt eine Frau. "Es wäre so schade, wenn das den Bach runtergeht." Generationen von Gersdorfern seien mit dem Bad aufgewachsen. Ein Helfer ergänzt: "Bei mir kommen Kindheitserinnerungen hoch, wenn ich an das Bad denke. Ganz gleich, wie lange es dauert, aber wir werden helfen, so gut wir können." Eine Helferin aus dem Nachbarort bringt es auf den Punkt: "Man würde sich schämen, wenn man sich nicht einbringt."