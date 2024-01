Die neue Partei war am vergangenen Montag gegründet worden. Sie will bei den Landtagswahlen im September antreten. Wie Bernd Rudolf am Sonnabend MDR SACHSEN sagte, hat die neue Partei sachsenweit derzeit etwa um die 40 Mitglieder. Am Sonnabend kommen einige von Ihnen in Zwickau zu einer Strategiekonferenz zusammen.