Im Hartensteiner Ortsteil Thierfeld ist einem Mann am Dienstagmittag ein Bussard vors Auto geflogen. Die Kollision ging sowohl für den Autofahrer also auch für den Raubvogel glimpflich aus, wie Steve Lammer von der Polizeidirektion Zwickau berichtet.

"Der Vogel, der nach dem Geschehen offensichtlich leicht benommen an der Unfallstelle am rechten Fahrbahnrand Platz nahm, wurde nach der Unfallaufnahme kurzerhand durch die Polizeibeamten in einer Einsatztasche gesichert", so der Polizeisprecher. Das Tier wurde Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde übergeben. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 300 Euro.