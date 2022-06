Professor Peter Kirchberg Der 1934 geborene Peter Kirchberg wurde 1964 mit einer Arbeit über die Geschichte der Auto Union AG promoviert. Im gleichen Jahr wurde er Oberassistent an der Hochschule für Verkehrswesen, Institut für Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte in Dresden. Kirchberg war Gründer der AG Kraftfahrzeuggeschichte im dortigen Verkehrsmuseum. Ab 1980 war Kirchberg Dozent für Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte an der gleichen Hochschule. Neben der Lehre veröffentlichte er immer häufiger Schriften, vorwiegend zur Geschichte der Kraftfahrzeugtechnik, bevor er 1992 zu Audi nach Ingolstadt ging. In Bayern arbeitete er als Berater in angelegenheiten der Traditionspflege und Unternehmensgeschichte. Quelle: www.auto.de