Viele Hilfs- und Freizeitangebote im Eltern-Kind-Zentrum der Integrativen AWO-Kindertagesstätte "Kuschelkiste" in Zwickau-Eckersbach werden wohl des Jahres vorerst ersatzlos gestrichen. Die Finanzierung der Angebote nach bisherigem Stand ist nicht möglich, bedauerte der Kita-Leiter, Jens Kluge, im Gespräch mit MDR SACHSEN. Bislang wurden die Angebote durch das Landesprogramm Eltern-Kind-Zentren gefördert. Doch das lief Ende 2022 aus. Seitdem steht die Fortführung des Projekts in Zwickau-Eckersbach finanziell auf der Kippe . Schon dieses Jahr waren die Angebote nur mit Hilfe der Stadt Zwickau finanziell überbrückt worden, sagte Kluge.

Die Eltern-Kind-Angebote sollten eigentlich durch die Stadt Zwickau und den Landkreis Zwickauer Land weiter bezahlt werden. Doch der Landkreis hat Kluge zufolge derzeit kein Geld für das Eltern-Kind-Zentrum übrig, weil andere Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis als wichtiger eingeschätzt wurden. Somit könne die Fachkraft für Präventionsarbeit nicht finanziert werden, die die Angebote im Eltern-Kind-Zentrum koordiniert, so Kluge.

Die Stadt Zwickau wolle am Eltern-Kind-Zentrum in Eckersbach festhalten, habe Finanzbürgermeister Sebastian Lasch dem Kita-Leiter Kluge im Gespräch versichert. Doch die Stadt könne die Gesamtkosten von 75.000 Euro für 2024 kurzerhand nicht übernehmen, habe Lasch mitgeteilt. Kluge versuche nun in Zusammenarbeit mit der Stadt wenigstens einzelne Angebote für 2024 zu retten, etwa das Stadtteilfest. "Wir wollen das Jahr 2024 so gut es geht überbrücken. Wir freuen uns, dass die Stadt Zwickau mit uns zusammen weiter nach Lösungen sucht", betonte Kluge.