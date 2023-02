Arbeitskampf in Zwickau Mitarbeiter bei GKN Mosel im Dauerstreik

Die Beschäftigten des Gelenkwellenwerks GKN Driveline in Zwickau-Mosel sind am Montagmorgen in einen unbefristeten Streik getreten. Wie die IG Metall mitteilte, hatten sich Ende vergangener Woche knapp 97 Prozent der Gewerkschafts-mitglieder für einen dauerhaften Streik ausgesprochen.