Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren stehen unter Verdacht, für den Großbrand in Limbach-Oberfrohna verantwortlich zu sein. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass sie die Jugendlichen aus dem Haus haben kommen sehen. Kurze Zeit später nahmen die Einsatzkräfte die Verdächtigen fest. Die Kriminalpolizei Zwickau ermittelt derzeit wegen Brandstiftung und hat einen Brandursachenermittler beauftragt.

Der Brand war am Sonntag in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Limbach-Oberfrohna ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Kurz nach 18 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung. Wie die Regionalleitstelle Zwickau mitteilte, konnte zuvor eine Gesundheitsgefährdung durch den Rauch und sogenannten Rauchniederschlag nicht ausgeschlossen werden.



Die Polizei geht von einer sechsstelligen Schadenssumme aus. Das Haus ist akut einsturzgefährdet.