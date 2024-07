Der Volkswagen-Konzern will in seinem Werk in Zwickau offenbar weitere Stellen abbauen. Das Unternehmen bestätigte der "Freien Presse", dass bis Ende kommenden Jahres die befristeten Verträge von rund 1.000 Beschäftigten voraussichtlich nicht verlängert werden. Im August soll demnach endgültig über den Umfang des Stellenabbaus entschieden werden. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte VW befristete Arbeitsverträge nicht mehr verlängert. Zudem wird nur noch im Zweischicht-Betrieb ohne Nachtschicht montiert.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas