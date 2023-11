Seit Mittwoch ist der Heilige Stuhl in Rom mit Elektro-Autos aus Sachsen unterwegs. Die ersten zwei Fahrzeuge vom Typ ID.3 wurden bereits an Papst Franziskus übergeben.

Die beiden Autos seien in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gefertigt worden, sagte ein Sprecher von Volkswagen Sachsen am Donnerstag auf Nachfrage.