Der Sommer 2022 ist für Jule Pacholke der Sommer ihres Leben: frisch verliebt, das Abitur geschafft, fürs Wunschstudienfach Grundschullehramt bekommt sie einen Platz in Leipzig. Endlich beginnt ihr eigenes Leben. Kurz darauf kriegt die junge Frau aus Zwickau Kopfschmerzen, Migräneanfälle. Sie stolpert und sieht manchmal alles doppelt. Nach sechs Wochen dann die Diagnose: ein Medulloblastom am Kleinhirn, ein hochgradig bösartiger Tumor. Diese Art entdecken Ärzte in Deutschland pro Jahr bei rund 60 Kindern und Jugendlichen.

"Als die Oberärztin nach dem MRT meinte, da wächst etwas, habe ich geheult und zu meiner Mutti gesagt: Das war mir klar, weil ich solche Kopfschmerzen hatte. Ich war aber auch erleichtert, zu wissen, was los war." Am 20. Dezember soll Jule operiert werden. An dem Tag drückt der 3,5 Zentimeter große Tumor so aufs Gewebe, dass das Nervenwasser nicht abfließt. Der Hirndruck steigt bedrohlich. Jule kommt in die Notaufnahme der Uniklinik Leipzig. "Ich war baff, dass sich der Tumor so akut bemerkbar machte. So dolle Schmerzen. Gruselig."