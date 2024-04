Pechsteins Frühwerk, seine Wandmalereien und Glasfenster, sind nun in Zwickau zu erleben, experimentelle Stillleben des "Brücke"-Malers, seine Porträts und natürlich die farb-und formgewaltigen Zeugnisse seiner Inspirationsorte Nidden, Leba und Rowe an der Ostsee sowie Palau in der Südsee. Allesamt von Pechstein erwählt wegen ihrer Ursprünglichkeit, erzählt Petra Lewey. Die Sehnsucht nach Natur und nach Einfachheit ziehe sich durch alle Schaffensphasen. So sei er nach Nidden gefahren, auf die Kurische Nehrung, und habe die Fischer beobachtet. Das sei auch bei seiner Südseereise so gewesen. "Er hat die Palauerinnen und Palauer dargestellt, weil er vom Einssein mit der Natur fasziniert ist", so Lewey.