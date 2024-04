Statt dröhnender Motoren ist an diesem Vormittag auf den Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal eine Kuhglocke zu hören. Ein älterer Mann sitzt am Rand der Rennstrecke und feuert die vorbeifahrenden Radfahrer an. Grundlos läutet er nie. Ganz genau wartet er, bis wieder eine Gruppe Rennradler in Sichtweite ist. Die Sportler, denen er zujubelt, nehmen am 82. Radrennen "Rund um den Sachsenring" teil. So wie in jedem Jahr, sind sie aus nah und fern angereist. Eines ist jedoch anders als sonst: Sie haben Glück mit dem Wetter.