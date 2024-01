Nach einer Messerstecherei in Plauen im Vogtland hat das Landgericht Zwickau am Montag einen 23 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Täter muss nun für drei Jahre und sechs Monate in Haft, wie ein Sprecher des Gerichtes MDR SACHSEN bestätigte.

