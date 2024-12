Haferkorn und ihr Partner arbeiten bei Volkswagen in Mosel. Sie haben sich im Unternehmen kennen und auch lieben gelernt. Vor zweieinhalb Jahren kam der gemeinsame Sohn auf die Welt. Und vor zwei Jahren erfüllten sich die beiden den Traum vom eigenen Häuschen am Stadtrand von Zwickau.

Alles könnte perfekt sein, doch die Streich-Pläne im VW-Konzern belasten auch das Familienleben. Der Konzern will 35.000 Stellen abbauen und plant tiefe Einschnitte für die Produktion in Zwickau bis zum jahr 2027. Denn der Absatz - gerade im Bereich der E-Autos - ist eingebrochen. Das ist auch der VW-Mitarbeiterin nicht entgangen. Das Werk in Mosel sei auf die Produktion von 350.000 Autos ausgelegt. Etwa 240.000 Fahrzeuge habe Zwickau in diesem Jahr produziert - ein drastischer Rückgang.