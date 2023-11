Die Autobranche in Sachsen, Thüringen und in Sachsen-Anhalt ist wichtig. In allen drei Ländern arbeiten zusammen 186.000 Menschen in der Automobilindustrie, wie aus Angaben der Wirtschaftsministerien hervorgeht. Rund 95.000 sind es in Sachsen, davon 24.000 bei den fünf Autoherstellern selbst und 71.000 bei rund 780 Zulieferern. In Thüringen arbeiten rund 66.000 Menschen bei etwa 700 Unternehmen in der Automotive-Industrie. In Sachsen-Anhalt sind es rund 25.000 Menschen bei rund 280 Unternehmen – laut Wirtschaftsministerium sind das knapp 20 Prozent aller in der Industrie Beschäftigten.