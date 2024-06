Döhler erzählt, die Fraktion habe das Thema offen und ohne Zwang in einer Redaktionssitzung diskutiert und sich gemeinsam dafür entschieden, diesen Schritt zu gehen. "Es musste in eine andere Richtung gehen. Und dann lieber jetzt, als dann dieses ‚Mache ich, mache ich nicht‘."

"Das, was sie vertritt, ist das eigentlich, was mir aus dem Herzen spricht!", sagt eine Besucherin der Veranstaltung, ein anderer: "Das, was sie redet, ist nicht Wischiwaschi!". Und eine andere Besucherin fordert: "Das Land braucht Veränderung!"

So ähnlich formuliert es später auch Wagenknecht in ihrer Rede: "Uns eint doch alle das Gefühl: So wie derzeit kann es in unserem Land nicht weitergehen!" Eine Parole, die offenbar zieht. Denn in Ostdeutschland hat Wagenknechts BSW bei der Europawahl fast 14 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugt.