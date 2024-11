Die Grünen in Sachsen äußern Sorgen über verbale Anfeindungen und Einschüchterungsversuche, die sich an Kulturinstitutionen richten. "Kulturschaffende in Sachsen werden systematisch unter Druck gesetzt, wenn sie sich offen für Menschenrechte und Demokratie einsetzen", sagte die Landtagsabgeordnete Claudia Maicher. Es sei wichtig, diese Vorgänge zu thematisieren, erklärt die Politikerin bei MDR KULTUR, "weil wir als Kulturpolitik und Gesellschaft zeigen müssen, dass wir das nicht so hinnehmen." Es brauche einen Schutz der Kunstfreiheit, Schutz vor politischer Einflussnahme, vor Drohungen und Anfeindungen, so Maicher weiter.