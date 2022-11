Die Volltunnelvariante startet ebenfalls in Heidenau und verläuft über 30,4 Kilometer nach Tschechien. Hierfür untersucht die Bahn auch, ob die Strecke vor dem Erzgebirgstunnel in Heidenau zwei- oder viergleisig eingebunden werden soll. Die viergleisige Einbindung hätte laut Bahn den Vorteil, dass schnelle Personenzüge langsame Güterzüge vor dem Tunnel überholen können. Dadurch könnte der Zugbetrieb optimaler ablaufen. Für eine zweigleisige Strecke wäre der Eingriff in Heidenau geringer. Im Tunnel sollen die Züge Tempo 200 fahren können.