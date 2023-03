Worum geht es beim Kita-Umbau? - Ein Teil des Hauses in Kipsdorf, der Villa "Waldwichtel", wird seit April 2022 umgebaut.

- Dafür hatte die Stadt 214.000 Euro Eigenmittel und 500.000 Euro Fördermittel im Haushaltsplan vorgesehen.

- "Wenn es so weitergegangen wäre, wären wir am Ende bei 1,6 Millionen Euro Baukosten gewesen. 114 Prozent mehr", sagte Bürgermeister Wiesenberg, nachdem er die Reißleine gezogen hat.