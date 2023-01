Geschichte der FF Schmilka * Die FF Schmilka wurde 1941 gegründet.

* Vor 1941 übernahmen die 1882 gegründete Feuerwehr Herrnskretschen und die 1876 gegründete Feuerwehr Reinhardtsdorf den Brandschutz im Ort, auch leisteten Bad Schandauer Kameraden in Schmilka Hilfe.

* In den 1950er Jahren verstärkten die neu in den Ort gekommenen Grenzsoldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) die Reihen der Feuerwehr Schmilka.

* Ende der 1950er Jahre Betrug die Mitgliederzahl der Feuerwehr Schmilka um die 26 Kameraden. Dies hielt bis weit in die 1980er Jahre an.

* Mit der Eingemeindung von Schmilka 1973 in die Stadt Bad Schandau wurde die FF Schmilka zur Stadtteilfeuerwehr.

* Im Juli 2022 ging die Feuerwehr Schmilka aufgrund Personalmangels in den Status 6, heißt nicht einsatzbereit.

* Zum Katastrophenalarm während des Waldbrandes in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz tauchte auch die Schmilkaer Wehr noch einmal in den Alarmierungslisten der Leitstelle auf. Das Fahrzeug TSF W wurde von den Waltersdorfer Kameraden als Ersatzfahrzeug für das defekte Waltersdorfer TSF W genutzt und die letzten zwei aktiven Schmilkaer Kameraden waren mit im Einsatz, gemeinsam mit den Bad Schandauer und Krippener Kameraden. Stadtteilwehrleiter Richard Rittner