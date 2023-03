Skifahren in Altenberg und Umgebung • 4 Skilifte

• 1480 m Piste Altenberg

• 1160 m Piste Geising

• 80 km gespurte Loipe

• 40 km Winterwanderwege

• 3.200 Gästebetten in Altenberg und Ortsteilen

• Skitage pro Wintersaison in Zinnwald-Georgenfeld:

2017/2018 - 98 Skitage

2018/2019 - 109 Skitage

2019/2020 - 38 Skitage

2020/2021 - 96 Skitage

2021/2022 - 94 Skitage

• mittlere Jahrestemperatur in Zinnwald-Georgenfeld: 5,5 °C