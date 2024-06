Wenn die Altrocker von AC/DC am Sonntag und am kommenden Mittwoch auf dem Konzertgelände in der Flutrinne am Dresdner Messegelände auftreten, wird es wie schon beim Rammstein-Konzert wieder etliche Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen geben. Dafür sind bis in die Nacht hinein zusätzliche Busse, Bahnen und Züge in die umliegenden Städte unterwegs. Das Konzert am Sonntag ist bereits ausverkauft, für das Zusatzkonzert am Mittwoch gibt es noch Tickets.



Laut Stadtsprecher Alexander Buchmann kommen acht Prozent der Ticket-Käufer und -Käuferinnen aus Dresden, 92 Prozent kommen von außerhalb. Von den auswärtigen Gästen reisen dem Sprecher zufolge wiederum 35 Prozent aus Sachsen an. Sechs Prozent der Besucherinnen und Besucher würden aus dem Ausland kommen. Bereits zehn Mal hat die legendäre Band um Angus Young in Sachsen gespielt. Zuletzt war die Band 2015 in der Stadt.