In Sachsen lehnen CDU, SPD, Grüne und Linke den AfD-Kandidaten für den Vorsitz im Ausschuss für Verfassung, Recht und Europa ab. Die Parteien erklärten, der AfD-Abgeordnete Alexander Wiesner sei für diese Position untragbar. Wiesner war für den Ausschussvorsitz von der AfD nominiert worden. Die Koalitionsparteien CDU, SPD sowie Oppositionsparteien Grüne und Linke bezeichneten die Besetzung als völlig inakzeptabel und schädlich für das Ansehen des Hauses.

Im November verhaftete die Bundesanwaltschaft acht Männer in Sachsen und Polen, die der rechtsextremistischen Terrorvereinigung "Sächsische Separatisten" angehören sollen. Darunter ist auch der AfD-Lokalpolitiker Kurt Hättasch , der im Landtagsbüro Wiesners arbeitete. Wiesner habe ihm sofort nach Bekanntwerden der Festnahme gekündigt, teilte die AfD-Landtagsfraktion im November 2024 mit.

Doch auch Wiesners eigene Positionen seien problematisch, sagte CDU-Politiker Voigt. "Er selbst war bis vor kurzem noch Kreischef und Landesvorsitzender der Jungen Alternative in Sachsen, die sowohl vom Bundesamt für Verfassungsschutz als auch vom Landesamt für Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft ist."

Das BSW Sachsen sagte auf Nachfrage von MDR SACHSEN: "Für unsere Fraktion ist klar, dass wir die Nominierung nicht unterstützen, weil wir grundsätzlich keine augenscheinlich Rechtsextremen wählen. Der Landesvorsitz der Jungen Alternative in Sachsen und die Beschäftigung von rechtsextremen Mitarbeitern lassen tief blicken." Die Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann kündigte an, "in diesem Fall die Abwahl" zu unterstützen".