Wie läuft eine Amokschulung ab?

Unsere Schulungen beinhalten einen Theorieteil, in dem wir erst einmal unsere Teilnehmer - in der Regel Lehrerinnen und Lehrer - auf den gleichen Stand bringen. Wir haben da ein Konzept, eine Art Stufenschema, wie man sich im Ernstfall ideal verhalten sollte. Dazu gehören Komponenten von Fluchtmöglichkeiten, Komponenten von Verbarrikadieren und in letzter Instanz auch - um das eigene Überleben zu sichern -, wie man auf den Täter einwirkt.

Dann folgt ein praktischer Teil?

Ja, denn am besten schafft man Handlungssicherheit, indem man Theorie und Praxis verknüpft. Wir üben dann mit unseren Teilnehmern im Schulsetting in einem Klassenraum tatsächlich den Ernstfall. Also wir simulieren ein Stück weit eine Amoklage. Wir üben dann mit den Lehrern im Klassenraum, sich zu verbarrikadieren, sich zu verstecken und sich im Zweifel auch zu bewaffnen, um einem Täter, falls er dann doch in den Raum kommt, begegnen zu können.

Eine Amokübung ist mindestens dynamisch. Da geht selbst bei Erwachsenen das Adrenalin hoch. Peer-Niclas Unger Notfalldozent

Das sind Abläufe, die man keinem Kind zumuten möchte…