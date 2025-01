"Amok, Amok", habe sie ständig wiederholt und gesagt, dass sie nicht mehr in die Schule gehen wolle, berichtet des Mutter aus Dresden. Sie hat sich an den MDR gewandt, nachdem in der Grundschule ihrer Tochter das Verhalten im Falle eines Amoklaufs thematisiert wurde. Die Kinder sollten sich auf den Boden legen, habe ihr das Mädchen unter anderem erzählt. Die Achtjährige sei verstört gewesen.

Keine Richtlinie zum Umgang mit Amokthemen in Schulen

Dass an Grundschulen Kinder mit solchen Dingen überhaupt konfrontiert werden, empört die Mutter. "Das finde ich zu krass. Kinder entwickeln Ängste, die man vielleicht gar nicht mehr ausgeräumt bekommt", so die Dresdnerin. Ihren Namen will sie nicht in der Öffentlichkeit nennen, auch um die Schule nicht an den Pranger zu stellen. Ansprechen möchte sie es dennoch, denn nach dieser Sache sei die Aufregung bei der Elternschaft groß gewesen. Die Schule äußerte sich auf eine Anfrage von MDR SACHSEN nicht dazu.

Amokübungen sind grundsätzlich an Schulen nicht vorgesehen. Clemens Arndt Landesamt für Schule und Bildung (Lasub)

Eine Nachfrage von MDR SACHSEN beim Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) ergab, dass es keine Richtlinie dazu gibt, ob und in welcher Form bei Schülerinnen und Schülern Amoksituationen thematisiert werden sollen. Es sei den Schulen überlassen, ob sie Maßnahmen mit den Kindern und Jugendlichen besprechen, so Lasub-Sprecher Clemens Arndt. Eines stellt er klar: "Amokübungen sind grundsätzlich an Schulen nicht vorgesehen."

Unterschiedliche Alarmsysteme in den Schulen

Seit vielen Jahren gibt es in den Schulhäusern Alarmsysteme für Brand- und Amokfälle. Die Systeme seien sehr verschieden, erklärt René Michel, Vizechef des Sächsischen Lehrerverbandes (SLV). In der Oberschule, in der Michel als Lehrer arbeitet, gebe es in jedem Klassenraum einen Knopf für Feuer und einen für Amokalarm, den die Lehrkraft drücken könne.

Die Systeme sind auch für die Kinder ersichtlich. Es steht direkt Amokalarm darauf. René Michel Vizechef des Sächsischen Lehrerverbandes

"Die Alarmsysteme sind auch für die Kinder ersichtlich. Es steht direkt Amokalarm darauf", so der Gewerkschaftsvize. Allerdings wissen nur die Erwachsenen wie der Amokalarm im Schulhaus klingt, nicht die Kinder, wie er betont. Eines ist Michel wichtig zu betonen: Wenn man Lehrkraft das Thema ansprechen wolle, erfordere es viel Fingerspitzengefühl.

Worst-Case-Szenarien bereiten psychischen Stress

"Man sollte mit Kindern auf keinen Fall Amoksituationen durchsprechen! Kinder haben ein ganz anderes Bedrohungsempfinden", macht Peer-Niclas Unger deutlich. Der Polizeiwissenschaftler bietet mit seinen Kollegen unter dem Schlagwort "Notfalldozenten" bundesweit Lehrerfortbildungen für den Ernstfall an Schulen an. Solche Kurse bedeuteten selbst für die Erwachsenen psychischen Stress, beobachtet er.