Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen eine Ärztin Anklage wegen des Verdachts des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse in 549 Fällen erhoben. Wie die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mitteilte, soll die 66-Jährige in 188 Fällen gewerbsmäßig gehandelt haben. Hierbei handelt es sich laut Staatsanwalt Jürgen Schmidt um Fälle mit einer Summe von mehr als 50 Euro.