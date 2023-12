Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen mutmaßlichen Schleuser wegen des Verdachts auf banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern erhoben. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wird dem 24 Jahre alten Usbeken zur Last gelegt, in mindestens drei Fällen insgesamt 42 Menschen, vorrangig aus Syrien, illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Die Fälle haben sich laut Mitteilung am 3., 7. und 17. Juli dieses Jahres ereignet.

Bildrechte: xcitepress