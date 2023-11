Die Zahl der festgenommen Schleuser bringt die Justizvollzugsanstalt (JVA) Görlitz an die Belastungsgrenze. Wie Anstaltsleiter Frank Rieger MDR SACHSEN sagte, sind derzeit insgesamt 217 Gefangene in Görlitz untergebracht. Das entspreche einer Belegung von 109 Prozent, also mehr als eigentlich vorgesehen.