Die Männer im Alter von 23 und 24 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, gegen Geld und "wider besseres Wissen" Menschen ohne Einreise- und Aufenthaltstitel illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Ihnen waren also die entsprechenden Umstände bekannt und sie wussten, dass "die beförderten Personen in der Bundesrepublik Deutschland nicht über die erforderlichen Einreise- und Aufenthaltstitel verfügten." Von der Staatsanwaltschaft heißt es, dass den Beschuldigten vorgeworfen wird, sich mit damit eine "Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang" schaffen wollten. Der 23-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft bereits als Schleuser vorbestraft und stand unter Bewährung.