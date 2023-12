Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage wegen des Vorwurfs der banden- und gewerbsmäßigen Schleusung von Ausländern gegen zwei Männer erhoben. Ein 30-Jähriger soll als Mitglied einer international operierender Bande in drei Fällen im August insgesamt 57 Geflüchtete aus Syrien illegal nach Deutschland gebracht haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. In einem Fall soll ein 23-Jähriger beteiligt gewesen sein. Gegen ihn ist ebenfalls Anklage erhoben worden.

Die beiden aus Polen stammenden Männer wurden am 8. August 2023 festgenommen und sind seitdem in Untersuchungshaft. Beide Beschuldigte sind laut Staatsanwaltschaft in Polen vorbestraft. Der 30-Jährige habe sich geständig gezeigt, der 23-Jährige bisher keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht. Das Landgericht Dresden entscheidet nun über die Zulassung der Anklage.