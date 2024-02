Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 21-Jährigen Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Er soll bereits im Dezember 2022 in Dresden gemeinsam mit drei weiteren verdächtigen Jugendlichen einen 26 Jahre alten Passanten so geschlagen und auf ihn eingetreten haben, dass er das Bewusstsein verlor.



Das Opfer erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen. Das Landgericht Dresden muss noch über die Zulassung der Klage und den Beginn der Verhandlung vor der Jugendkammer entscheiden. Seit vergangenen Oktober befindet sich der Beschuldigte, der zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt war, in Untersuchungshaft. Der Mann sei der Staatsanwaltschaft zufolge nicht vorbestraft und teilweise geständig.