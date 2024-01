Gut ein Jahr nach Gründung der Sonderkommission " Iuventus " in Dresden hat die Polizeidirektion positive Bilanz gezogen. So sei die Zahl der Raubstraftaten, die von Jugendgruppen begangen wurden, deutlich gesunken. Im letzten Quartal 2023 waren es 15 Fälle. Im ersten Quartal seien es noch 53 gewesen. "Hatten wir im Januar mit 31 Fällen de facto täglich mit diesem Phänomen zu tun, waren es im Dezember nur noch zwei", sagte Polizeipräsident Lutz Rodig. Das sei ein "spürbarer" Rückgang.

Die seit Ende 2022 bestehende Soko hat nach Polizeiangaben in 346 Strafverfahren ermittelt und eine Aufklärungsquote von 81 Prozent. Die meisten der Taten ereigneten sich an späten Nachmittagen sowie Abenden. Örtliche Schwerpunkte sind nach wie vor nicht festzustellen.



Von den 193 ermittelten Tatverdächtigen sind 18 in Haft und zehn weitere in Jugendhilfe-Einrichtungen untergebracht. Das Gros der Beschuldigten seien Deutsche.