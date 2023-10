Er soll am 10. Dezember vergangenen Jahres einen Passanten in Dresden-Strehlen zunächst mit dem Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend soll der 22-Jährige gemeinsam mit weiteren Mittätern derart auf das vier Jahre ältere Opfer eingeschlagen und eingetreten haben, dass der Mann das Bewusstsein verlor. Auch dann soll der Festgenommene noch gegen den Kopf des Mannes getreten und damit auch seinen Tod in Kauf genommen haben. Das Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Zum aktuellen Gesundheitszustand des Mannes konnte die Staatsanwaltschaft am Montag auf Nachfrage keine Angaben machen.



Der Haupttäter und seine Mittäter, gegen die noch Ermittlungen laufen, sollen dem Niedergeschlagenen dessen Geldbörse und Handy gestohlen haben. Zu den Tatvorwürfen habe sich der Festgenommene nicht geäußert, hieß es.