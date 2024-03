Vor dem Hauptbahnhof in Dresden wurden sie von Bundespolizisten gefasst. Der nun angeklagte 45-Jährige soll als Mitglied der Bande den beiden Mittätern ein Auto zum Waffentransport zur Verfügung gestellt haben, so dass diese die Waffen in dem Fahrzeug verstecken konnten. Der Beschuldigte wurde im Dezember von den kroatischen Behörden nach Deutschland ausgeliefert und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.