Das Diakonissenkrankenhaus Dresden (Diako) steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Ärztinnen und Ärzte des Krankenhauses haben am Montag mit einem offenen Brief einen Hilferuf an die Staatskanzlei und an das sächsische Sozialministerium gesendet. In dem Schreiben berichten die Initiatorinnen über Kostensteigerungen für Energie, Löhne und Material. Zudem ist von kostenbedingten Stelleneinsparungen und Lohnkürzungen die Rede, um Defizite auszugleichen.



Die Maßnahmen seien notwendig gewesen, um den "Fortbestand des Hauses vorübergehend zu sichern und damit die Gesundheitsversorgung eines Teils der Dresdner Bevölkerung und des Umlandes weiter zu gewährleisten." Auch andere Kliniken in Dresden sind von finanziellen Verlusten betroffen.