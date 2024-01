Bildrechte: dpa

Migration 82 Millionen Euro: Dresden rechnet mit höheren Asylausgaben für 2024

07. Januar 2024, 16:00 Uhr

Die Landeshauptstadt Dresden erwartet für das erste Quartal 2024 steigende Asylausgaben in Höhe von 82 Millionen Euro. Die letztjährige Inflation, der weiterhin angespannte Wohnungsmarkt sowie die seit 2022 wachsende Zahl an Asylsuchenden würden zu größeren Ausgaben führen, so die Stadt. Ein Großteil der Mehrkosten entfallen auf den Betrieb der Asylunterkünfte, wobei das Land Sachsen einen Teil der Ausgaben übernimmt.