"Es ist sehr frustrierend", sagt er. "Vor allem weil auf der einen Seite darüber gesprochen wird, dass die Kapazitäten am Ende sind. Wir erleben aber in der Praxis, dass die bestehenden Kapazitäten gar nicht erst ausgeschöpft werden."

Dass in Sachsen der Bedarf an Wohnraum gerade für junge Geflüchtete größer ist, als der Markt aktuell herzugeben scheint, ist unbestritten. Im September wandten sich mehrere Landkreise hilferufend an die sächsische Regierung, weil es an Unterbringungsmöglichkeiten und Personal fehle.