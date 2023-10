In die ehemalige Schule im Stadtteil Klotzsche sollen nach Angaben der Stadt 65 Geflüchtete einziehen. Auf das Gebäude war erst Anfang des Monats ein versuchter Brandanschlag verübt worden. Unbekannte hatten eine brennbare Flüssigkeit an die Fassade des Gebäudes geschüttet und versucht, sie in Brand zu setzen. Davor hatte es bereits Steinwürfe auf die ehemalige Schule gegeben.