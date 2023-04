Die rund 360 Plätze im Saal der Dreikönigskirche sind voll besetzt. Wer zu spät kommt, findet keinen Platz mehr. Hintergrund der öffentlichen Informationsveranstaltung am Freitagabend sind die Planungen der Stadt Dresden, bis zum Herbst neun Standorte für mehrere Wohncontainer zu errichten, in denen mehr als 800 Asylbewerberinnen und -bewerber Platz finden sollen. Nach der aufgeheizten Stimmung bei einem Anti-Asyl-Protest in Zittau am Donnerstag gibt es Befürchtungen, dass es auch in der Dreikönigskirche zu ähnlich tumultartigen Situationen kommen könnte. Von Beginn an ist die Stimmung auch in Dresden angespannt.