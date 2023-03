Selbsternannte Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Mittwochmorgen am Blauen Wunder in Dresden ein Verkehrschaos ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, waren drei Frauen und drei Männer gegen halb acht Uhr mit Bannern auf die Fahrbahn der Elbbrücke gegangen. Dort klebten sich einige aneinander und einige auf die Straße.