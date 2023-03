Während einer Protestaktion haben Anhänger der "Letzten Generation" die Türen zum Plenarsaal des Landtagsgebäudes in Dresden mit mehreren Plakaten beklebt. Wie die Polizei bestätigte, erreichten die Protestierenden am Sonnabend gegen 11:30 Uhr den Landtag und begannen damit, insgesamt neun Plakate an den Glastüren des Sächsischen Landtags anzubringen.