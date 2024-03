Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App.

Das am 11. Februar in Dresden in die Elbe gerollte Auto ist geborgen. Die Feuerwehr Dresden teilte mit, der Halter habe nach der Anordnung des Umweltamtes sein Fahrzeug am Dienstag an Land geholt. Zuvor gab es Sorgen, dass es bei der Bergung zum Umweltschäden kommen könnte. Deshalb war auch die Feuerwehr vor Ort. Eingreifen hätten die Umweltexperten der Feuerwehr aber nicht müssen, hieß es.

Mit zurückgehendem Hochwasser war das Fahrzeug erst am Wochenende in den Laubegaster Elblachen aufgetaucht, wo es auch vermutet wurde. Zahlreiche Schaulustige strömten daraufhin nach Laubegast, einige riefen auch bei der Feuerwehr an.

Wasser- und Schifffahrtsamt mit Peilschiff vor Ort

Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat schon im Februar auf Anfrage von MDR SACHSEN mitgeteilt, der Pkw sei im direkten Uferbereich in den sogenannten "Laubegaster Lachen" geortet worden. Auf diese Stelle hatten zuvor bereits Fotos hingedeutet, die das Versinken des Autos zeigen sollten. Damit war klar, dass der Pkw die Schifffahrt auf der Elbe nicht behindert. Wegen des Hochwassers der Elbe war der Pkw zunächst nicht genau zu lokalisieren. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte die Suche nach dem versunkenen Pkw mit einem Peilschiff unterstützt.

Bildrechte: MDR/L. Müller

Fahrer wollte nur schnell in eine Pizzeria