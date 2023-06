Laut VVO gibt es vorübergehend auch mehr Verbindungen - und zwar für Pendler im Umland. So würden Montag bis Freitag drei Zugpaare der RB31, die bisher nur zwischen Dresden Hauptbahnhof und Coswig verkehrten bis Großenhain Cottbuser Bahnhof verlängert. Davon profitierten unter anderem Beschäftigte in den Betrieben in Radebeul-Naundorf, hieß es. Zudem komme eine abendliche Fahrt auf der RB31 hinzu: Sie startet um 22:07 Uhr ab Dresden-Neustadt und erreicht Elsterwerda um 23:09 Uhr.