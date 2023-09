Berufsschulreform Bis zu zwei Stunden Fahrzeit zur Berufsschule

Man soll eine Zwischenbilanz mit dem Positiven beginnen. Daher sagt Gert Ziener von der IHK Leipzig, die Neuordnung der Berufsschulen in Sachsen sei grundsätzlich gut gewesen. Früher habe es viel Unsicherheit gegeben. Zum Beispiel habe es einmal einen Jahrgang für Maler in einer Berufsschule gegeben und im Folgejahr nicht. Nun sei klar, welche Schule welche Berufe ausbilde.

Doch dann kommt Ziener zur Kritik. Die Verteilung der Berufsschulen sei aus seiner Sicht nicht optimal gelaufen. So gibt es keine Berufsschulklassen für Tourismus mehr in Leipzig oder Chemnitz. Stattdessen sollen die Lehrlinge nach Rodewisch ins Vogtland pendeln.

Für den Geschäftsführer beim Sächsischen Handwerkskammertag, Andreas Brzezinski, muss sich das ändern. Landratsämter und die Staatsregierung müssten sich an einen Tisch setzen. "Man muss sicherlich die Landratsämter und Schulträger in die Lage versetzen, dass man auch tatsächlich die Kapazitäten dann schaffen kann. Das wird nicht im Selbstlauf gehen. Da werden wir auch dranbleiben." Statt Pendelverkehr würden auch Wohnheime helfen, in denen Berufsschüler übernachten können. Doch auch hier fehle es an Kapazitäten, sagt Brzezinski.