Schülerinnen und Schüler sollen so in die betriebliche Ausbildung gelenkt werden. Das Ministerium erhofft sich nach Aussagen Feußners aber auch, dass Betriebe, auch Kleinstbetriebe, für eine Ausbildung im dualen System gewinnen.

Feußner teilte mit, man reagiere auf ein ähnliches Modell in Niedersachsen. Man habe Abwanderungstendenzen aus der Altmark festgestellt. In der Altmark stünden insgesamt 24 Plätze an den Berufsbildenden Schulen Altmarkkreis Salzwedel und dem Berufsschulzentrum des Landkreises Stendal zu Verfügung.