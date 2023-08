Deutschlands erstes Handwerkergymnasium in Erfurt ist aus Sicht der Handwerkskammer ein Erfolgsmodell. In den acht Jahren seit seiner Gründung haben demnach 202 Jugendliche das Abitur mit handwerklicher Ausbildung abgelegt.

Der Gründungsschule in Erfurt folgten in Thüringen zwei weitere Handwerkergymnasien: die Andreas-Gordon-Schule in Erfurt und das Berufsschulzentrum Sondershausen.